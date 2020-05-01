СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагает правительству распространить ежемесячную выплату в размере МРОТ на всех граждан, фактически являющихся безработными на момент обращения в органы службы занятости, а также поддержать предпринимателей-пенсионеров, прекративших деятельность в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Совета.

"Совет рекомендует правительству РФ распространить ежемесячную выплату в размере федерального МРОТ (или выше, если в соответствующем регионе установлена доплата) на всех граждан, фактически являющихся безработными на момент обращения в органы службы занятости, а также предусмотреть меры поддержки для работающих пенсионеров, являющихся ИП и прекративших деятельность в связи с пандемией, направленные на то, чтобы совокупный объем их ежемесячных выплат был не ниже прожиточного минимума", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц работы горячей линии через сайт права2020.рф к юристам и правозащитникам поступили сотни просьб по разъяснению той или иной меры поддержки, но были также и предложения о расширении прямой помощи. Значительная часть таких предложений связана с тем, что люди остались без выплат, на получение которых рассчитывали. По словам граждан, после их обращения в органы занятости, соцзащиты и других субъектов на местах они встречают упреки в адрес федерального центра, якобы не перечислившего необходимые средства, а после регистрации в качестве безработного получают на руки не 12 130 рублей, на которые рассчитывали, а две или три тысячи.

Также в Совете отмечают, что большинство из обратившихся на горячую линию — семьи с детьми, часто многодетные, а также граждане, не имеющие оформленных трудовых отношений, которые не в полной мере осознают, что серая или черная заработная плата стала одной из причин их крайне тяжелого материального положения в настоящее время. Среди граждан старшего возраста преобладают обращения с ярко выраженной тревогой, растерянностью, отсутствием информации о доступных каналах помощи, большинство из них не знают об ограничениях в их регионе, не понимают, могут ли выбраться на дачу или погулять во дворе.

Индивидуальные предприниматели чаще всего жалуются на саботирование банками мер поддержки: под различными предлогами они отказывают в предоставлении кредитных каникул, предлагая взамен реструктуризацию кредита, приводящую к росту эффективной ставки.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе для тех, кто потерял работу до 1 марта. Он напомнил, что тем, кто стал безработным после 1 марта, положено максимальное пособие 12 130 рублей. А те, кто были признаны безработными ранее, получают пособие в прежних размерах — до восьми тысяч рублей. Также необходимость в этом видят и в комитете Госдумы по труду и соцполитике.

Кроме того, Совет направил в правительство рекомендации по итогам работы горячей линии СПЧ и в части помощи российским гражданам, оказавшимся за рубежом в период пандемии коронавируса.

Уточняется, что Совет рекомендовал МИД при рассмотрении заявлений на получение материальной помощи организовать проверку личности заявителей через российские загранучреждения при сбое их верификации на сайте госуслуг, предусмотреть возможность выплат средств поддержки постфактум по возвращении на родину, а также обеспечить рассмотрение заявлений на получение помощи при указании обратного проездного документа на даты с 16 марта по 31 мая 2020 года для всех видов билетов, а не только авиа-, как это происходит в данный момент.