США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия

"Президент (США Дональд) Трамп и его команда собираются гарантировать, чтобы, когда мы подойдем к октябрю этого года, мы уже разыграли все карты в нашем наборе, чтобы добиться того, что они (Иран) не смогут закупить танки или бронемашины из России или Китая", - сказал он в интервью программе "Шоу Ларса Ларсона".