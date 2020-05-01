Врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Врач одного из Врач одного из столичных медучреждений, предназначенного для пациентов с пневмонией или подтвержденным COVID-19 , рассказала в беседе с " Вечерней Москвой " о том, какие категории больных попадают в реанимацию.

По словам медика, самому молодому из попавших в реанимацию пациентов было 20 лет. "Также привозили и 26-, 30-, 40-летних. Конечно, немало пожилых пациентов до 80 лет. Но здесь сложно говорить о возрастной статистике. Скорее, могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше", - указала реаниматолог, добавив, что 80 процентов больных еще до коронавируса имели сопутствующие заболевания — диабет, ожирение, кардиология.

При этом врач отметила, что за последний месяц были случаи, когда удавалось вылечить практически "безнадежных" больных. "Их буквально приходилось возвращать с того света. Но потом, когда их переводили в отделение и ты видел, как они идут на поправку, сравниваешь с тем, в каком ужасном состоянии их привезли, у тебя слезы счастья на глазах. Но, к сожалению, таких историй не так много — хотелось бы больше", - пояснила реаниматолог.

Она добавила, что врачи работают в режиме нон-стоп практически целый месяц, и, как остальные люди, испытывают большую усталость — и моральную, и физическую.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , число заразившихся превысило три миллиона человек, более 217 тысяч пациентов умерли. На сегодняшний день в России общее количество заразившихся достигло 106 498 человек. По этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Из них 11 619 пациентов вылечились. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.

В большинстве российских регионов ввели режим изоляции для всех граждан, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от окружающих.