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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T12:19
https://ria.ru/20200501/1570847057.html
Врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652625_294:0:2929:1482_1036x0_80_0_0_8a2e0b63c2eeefe8a2e4ad55191a51cf.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19

02:39 01.05.2020 (обновлено: 12:19 01.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Врач одного из столичных медучреждений, предназначенного для пациентов с пневмонией или подтвержденным COVID-19, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" о том, какие категории больных попадают в реанимацию.
По словам медика, самому молодому из попавших в реанимацию пациентов было 20 лет. "Также привозили и 26-, 30-, 40-летних. Конечно, немало пожилых пациентов до 80 лет. Но здесь сложно говорить о возрастной статистике. Скорее, могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше", - указала реаниматолог, добавив, что 80 процентов больных еще до коронавируса имели сопутствующие заболевания — диабет, ожирение, кардиология.
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При этом врач отметила, что за последний месяц были случаи, когда удавалось вылечить практически "безнадежных" больных. "Их буквально приходилось возвращать с того света. Но потом, когда их переводили в отделение и ты видел, как они идут на поправку, сравниваешь с тем, в каком ужасном состоянии их привезли, у тебя слезы счастья на глазах. Но, к сожалению, таких историй не так много — хотелось бы больше", - пояснила реаниматолог.
Она добавила, что врачи работают в режиме нон-стоп практически целый месяц, и, как остальные люди, испытывают большую усталость — и моральную, и физическую.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило три миллиона человек, более 217 тысяч пациентов умерли. На сегодняшний день в России общее количество заразившихся достигло 106 498 человек. По этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Из них 11 619 пациентов вылечились. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.
В большинстве российских регионов ввели режим изоляции для всех граждан, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от окружающих.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваОбщество
Популярные комментарии
Быть идиотом надобно что бы врачам верить лживым...
1 мая, 05:52
иван петров
7101467
Чревоугодники достойны смерти, они и так к ней стремятся. Все умрут, аминь.
1 мая, 03:29
ЛКЛысый Кучерявый
2101456
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