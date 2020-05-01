Израильские вертолеты нанесли ракетный удар по Сирии

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Израильские военные нанесли очередной ракетный удар по южным районам Израильские военные нанесли очередной ракетный удар по южным районам Сирии , погибших нет, сообщает сирийское государственное агентство САНА

По данным агентства, удар был нанесен в ночь на пятницу вертолетами армии Израиля с позиций в районе Голанских высот.

Всего было выпущено несколько ракет. В результате обстрела есть материальные ущерб.

Три дня назад сирийские СМИ сообщали об авиаударах армии Израиля по объектам в сирийской провинции Дамаск . Тогда, по данным агентства, в результате обстрела погибли три мирных жителя.

Израильские военные регулярно наносят удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.