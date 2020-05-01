Израильские вертолеты нанесли ракетный удар по Сирии

По данным агентства, удар был нанесен в ночь на пятницу вертолетами армии Израиля с позиций в районе Голанских высот.
Всего было выпущено несколько ракет. В результате обстрела есть материальные ущерб.
Три дня назад сирийские СМИ сообщали об авиаударах армии Израиля по объектам в сирийской провинции Дамаск. Тогда, по данным агентства, в результате обстрела погибли три мирных жителя.
Израильские военные регулярно наносят удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.