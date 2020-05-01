Собянин определил условия продления срока действия проездных

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Безлимитные проездные в Москве и билеты на 60 поездок будут продлены после 11 мая, если было совершено не более восьми поездок, соответствующий указ опубликован на сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что срок действия неиспользованных проездных на общественный транспорт Москвы продлят после 1 мая, если в период самоизоляции было не более шести поездок.
"Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта по 11 мая (включительно), подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 года по 11 мая года .... при условии, что в период... было совершено не более восьми поездок", - говорится в указе.
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, он отметил, что сроки действия оплаченных и льготных проездных билетов продлят после прекращения режима повышенной готовности.
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