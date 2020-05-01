Собянин определил условия продления срока действия проездных

"Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта по 11 мая (включительно), подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 года по 11 мая года .... при условии, что в период... было совершено не более восьми поездок", - говорится в указе.