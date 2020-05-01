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2020-05-01T02:20
https://ria.ru/20200501/1570846918.html
Эксперт рассказал, чем рискует владелец "серого" смартфона
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706446_0:91:1920:1171_1036x0_80_0_0_9a40f7cec1773329a3b1159a9cde9669.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, чем рискует владелец "серого" смартфона

02:20 01.05.2020
13055
© Фото : Pixabay License/JESHOOTSДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Фото : Pixabay License/JESHOOTS
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.​
Многие производители предлагают при регистрации в сети любого оператора отслеживать по базам данных "черный список" IMEI-кодов украденных телефонов.

"Что касается рисков, то Samsung, к примеру, имеет отработанную систему блокировки телефонов, находящихся в "черном списке" — фактически, смартфон после блокировки становится абсолютно нефункциональным", - сказал Буянов.

По словам эксперта, cейчас есть планы по борьбе с нелегальными смартфонами. Так, власти собираются ввести систему сертификации телефонов через привязку у операторов IMEI-кода к контракту конкретного абонента.
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Популярные комментарии
Ну такими темпами, скоро на смарт надо будет покупать лицензию, предварительно пройдя 3-х месячное платное обучение!!!😁😁😁P.S: Зря написал, могут взять на вооружение в ближайшее время!!!😡😡😡
1 мая, 05:56
Alex Capilat
19110006
Что за борьба с нелегальными телефонами, какая чушь, как будто мы их производим и страдает наше производство, это товарищи из ритейла протаскивают под шумок инициативы, чтоб народ напрямую не покупал из Китая, а государство естественно поддержит так как их нужно налогами обложить, сейчас много что под шумок хотят протащить, губернатор у нас подписал закон о золотых парашютах, главный сроки себе обнулить.
1 мая, 08:45
vv.a.sokolov35
1400001
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