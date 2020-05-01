Эксперт рассказал, чем рискует владелец "серого" смартфона

Многие производители предлагают при регистрации в сети любого оператора отслеживать по базам данных "черный список" IMEI-кодов украденных телефонов.

"Что касается рисков, то Samsung , к примеру, имеет отработанную систему блокировки телефонов, находящихся в "черном списке" — фактически, смартфон после блокировки становится абсолютно нефункциональным", - сказал Буянов.

По словам эксперта, cейчас есть планы по борьбе с нелегальными смартфонами. Так, власти собираются ввести систему сертификации телефонов через привязку у операторов IMEI-кода к контракту конкретного абонента.