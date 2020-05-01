Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T03:31
https://ria.ru/20200501/1570846788.html
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:170:1942:1262_1036x0_80_0_0_56e73a0fcadac85f4d53d44cc8a7b24b.jpg
РИА Новости

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

01:56 01.05.2020 (обновлено: 03:31 01.05.2020)
127833
© РИА Новости / Алексей НикольскийВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне. С таким заявлением выступила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
"Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев", - сказала руководитель ФМБА.
Скворцова уточнила, что на плато бывают колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения.
При этом она выразила надежду, что в ближайшее время будут зарегистрированы российские тест-системы на выявление антител к коронавирусу.
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
30 апреля, 17:01Распространение нового коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

Лучше, чем в ряде стран Европы

Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в ряде стран Европы, власти принимают самые энергичные меры, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что сейчас действительно фиксируется рост числа заболевших, для противодействия этому принимаются меры как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Денис Проценко
30 апреля, 15:30
Денис Проценко: COVID прогрессирует, нужно отложить планы на праздники

Ситуация в Москве

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице уже мог наступить пик заболеваемости COVID-19.
Как он пояснил в эфире телеканала "России 24", последние пять, шесть, семь дней складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась.
При этом градоначальник отметил, что Москва по коронавирусу пока даже не в середине пути, а прошла только четверть, и город ждут большие испытания.
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
30 апреля, 09:45Распространение нового коронавируса
Названа возможная причина "повторного заболевания" COVID-19

Условие "долгой самоизоляции"

В то же время ряд врачей считает, что заболеваемость COVID-19 в стране пока не снижается, а поэтому важно соблюдать карантинные меры и не расслабляться раньше времени.
Как отметил в интервью "Вечерней Москве" инфекционист и вирусолог Виктор Зуев, пик COVID-19 еще не наступил, в связи с чем количество новых случаев пока сохраняется на достаточно высоком уровне.
В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев пояснил, что сейчас ситуация с вирусом в стране постепенно выходит на плато.
Как подчеркнул Пестерев, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась после майских праздников: в эти дни обещают теплую погоду, и многие граждане могут нарушить режим самоизоляции, что чревато "взрывным ростом" случаев COVID-19. Результаты "шашлычных гуляний" отразятся на статистике по коронавирусу через две недели, сказал он.
"Но там уже цифры совсем нехорошие пойдут. Сидеть тогда будем долго", — предостерег эксперт.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
29 апреля, 17:37Распространение нового коронавируса
Ученый сравнил уровни смертности от коронавируса и свиного гриппа

Пандемия COVID-19

Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. Общее количество зараженных уже больше трех миллионах человек. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США. Следом за Штатами идут Испания и Италия.
На сегодняшний день в России зафиксировано более 106 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь после COVID-19 сейчас смогли свыше 11,6 тысяч граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
9953692
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевВероника СкворцоваДмитрий ПесковМоскваСШАИспания
Популярные комментарии
Её всё устраивает. Лечить когда начнем? Китай почти решил проблему. Опыт перенять не стоит? Или маски на лице всё решают? ("Всем пацакам надеть намордники и радоваться!")
1 мая, 03:13
Алексей Карасёв
40212117
Чиновники во главе с Путиным нам столько лапши на уши навесили, что я им давно уже не верю. Сложилось впечатление, чтобы они ни ляпнули, все получается с точностью наоборот.
1 мая, 06:07
vikt.ogorodov2015
43000214
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
Лента новостейМолния