Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне. С таким заявлением выступила глава Федерального медико-биологического агентства В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне. С таким заявлением выступила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

"Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев", - сказала руководитель ФМБА.

Скворцова уточнила, что на плато бывают колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения.

При этом она выразила надежду, что в ближайшее время будут зарегистрированы российские тест-системы на выявление антител к коронавирусу.

Лучше, чем в ряде стран Европы

Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в ряде стран Европы, власти принимают самые энергичные меры, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он отметил, что сейчас действительно фиксируется рост числа заболевших, для противодействия этому принимаются меры как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Ситуация в Москве

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице уже мог наступить пик заболеваемости COVID-19.

Как он пояснил в эфире телеканала "России 24" , последние пять, шесть, семь дней складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась.

При этом градоначальник отметил, что Москва по коронавирусу пока даже не в середине пути, а прошла только четверть, и город ждут большие испытания.

Условие "долгой самоизоляции"

В то же время ряд врачей считает, что заболеваемость COVID-19 в стране пока не снижается, а поэтому важно соблюдать карантинные меры и не расслабляться раньше времени.

Как отметил в интервью "Вечерней Москве" инфекционист и вирусолог Виктор Зуев , пик COVID-19 еще не наступил, в связи с чем количество новых случаев пока сохраняется на достаточно высоком уровне.

В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев пояснил, что сейчас ситуация с вирусом в стране постепенно выходит на плато.

Как подчеркнул Пестерев, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась после майских праздников: в эти дни обещают теплую погоду, и многие граждане могут нарушить режим самоизоляции, что чревато "взрывным ростом" случаев COVID-19. Результаты "шашлычных гуляний" отразятся на статистике по коронавирусу через две недели, сказал он.

"Но там уже цифры совсем нехорошие пойдут. Сидеть тогда будем долго", — предостерег эксперт.

Пандемия COVID-19

Италия. Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. Общее количество зараженных уже больше трех миллионах человек. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США . Следом за Штатами идут Испания

На сегодняшний день в России зафиксировано более 106 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь после COVID-19 сейчас смогли свыше 11,6 тысяч граждан.