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Назван способ перестать много есть
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РИА Новости

Назван способ перестать много есть

02:01 01.05.2020
153270
© Depositphotos / Bogdan WankowiczЖареный цыпленок
Жареный цыпленок
© Depositphotos / Bogdan Wankowicz
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За месяц режима самоизоляции многие успели набрать лишний вес. Как перестать думать о еде и чем заменить мучное и сладкое, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина.
Главная причина, почему многие поправляются, пока сидят дома – холодильник в зоне доступа. Когда мы уходим на работу, там другая обстановка, холодильник не так близко, а если есть перекусы, то, как правило, мы контролируем количество подходов к заветной двери. Выработать осознанное отношение к тому, что мы едим, поможет дневник питания, рассказала в интервью радио Sputnik Варвара Зародина.
"Когда вы записываете то, что вы съели, оценка дается более критично. Иногда вам кажется, что вы ничего не съели, но потолстели. Но если вы ведете запись, то вы увидите, что совсем не так. Где-то был кусок сыра, где-то полпеченья, где-то доели что-то за ребенком, и много всего накопилось", – сказала Варвара Зародина.
Еще один шаг – планирование.
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"Хорошо запланировать график еды: что вы будете есть на завтрак, обед и ужин, чем будете перекусывать между приемами пищи. Это дисциплинирует.
Желательно убрать все печенья и конфеты, разбросанные по вазам по квартире, чтобы они не были всегда в зоне доступа", – советует эксперт.
Хороший способ отвлечься от еды – чем-то занять руки.
"В период изоляции в основном сидят либо перед компьютером, либо перед телевизором. И если руки свободы, они тянутся к еде. Если вы работаете, это одна ситуация, но если отдыхаете, нужно занять руки. Можно собирать пазл, рисовать, вязать крючком", – считает Варвара Зародина.
Специалист по коррекции пищевого поведения напомнила, что самый опасный продукт – это сахар.
"Самое вредное – это сладкие маленькие перекусы: печенье, сушки, орешки, сухофрукты. В самом сухофрукте нет ничего плохого, просто его съешь гораздо больше, чем свежего фрукта. Из фруктов лучше исключить арбуз, банан и виноград, потому что там самый высокий гликемический индекс. А в целом 2-3 фрукта в день вполне можно себе позволить. Чай и кофе лучше пить без сахара. Если вы выпиваете чашку чая каждый час и кидаете туда ложку-две сахара, это не будет полезно. Если вы утром пьете кофе с сахаром и больше не употребляете сахар, ничего страшного в этом не будет", – рассказала радио Sputnik Варвара Зародина.
Переедание нездоровых перекусов начинается из магазина, добавила эксперт. Самое правильное – просто перестать это покупать и заменить чем-то полезным. Полезный перекус, морковь или яблоко, лучше нарезать, чтобы несколько раз дотянуться до еды рукой и создать нужный эффект на подсознательном уровне.
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