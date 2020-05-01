Назван способ перестать много есть

"Самое вредное – это сладкие маленькие перекусы: печенье, сушки, орешки, сухофрукты. В самом сухофрукте нет ничего плохого, просто его съешь гораздо больше, чем свежего фрукта. Из фруктов лучше исключить арбуз, банан и виноград, потому что там самый высокий гликемический индекс. А в целом 2-3 фрукта в день вполне можно себе позволить. Чай и кофе лучше пить без сахара. Если вы выпиваете чашку чая каждый час и кидаете туда ложку-две сахара, это не будет полезно. Если вы утром пьете кофе с сахаром и больше не употребляете сахар, ничего страшного в этом не будет", – рассказала радио Sputnik Варвара Зародина.