В США экс-шефу полиции Гондураса предъявили обвинения в наркоторговле

Бонилья, известный по прозвищу "Тигр", возглавлял полицию страны в 2012-2016 годах.
"Хуан Карлос Бонилья Вальядарес, как предполагается, злоупотреблял своими постами в правоохранительных органах Гондураса и играл ключевую роль в преступном сообществе по контрабанде наркотиков… Теперь Бонилья Вальядарес попал в "черный список" и обвинен в преступлениях, которые грозят ему пожизненным сроком в США", - говорится в заявлении Джеффри Бермана, прокурора Южного округа Нью-Йорка.
По словам прокурора, Бонилья контролировал многотонные поставки кокаина в США, используя пулеметы и другое оружие для совершения этих операций, а также прибегал к крайним формам насилия, в том числе убийству конкурирующих наркодельцов.
Сам Бонилья, который продолжает проживать в Сальвадоре, в заявлении местной прессе отверг предъявленные ему обвинения, которые появились в рамках расследования против брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса.
Хуан Антонио Эрнандес, известный как Тони, был арестован в 2018 году в аэропорту Майами. В октябре 2019 года суд присяжных в США признал его виновным по всем четырем пунктам обвинения, включая незаконный оборот наркотиков. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес проходит в материалах дела как соучастник своего брата, однако официальные обвинения ему выдвинуты не были.
27 марта, 04:07Мадуро назвал ложными обвинения Минюста США в наркоторговле