В США экс-шефу полиции Гондураса предъявили обвинения в наркоторговле

"Хуан Карлос Бонилья Вальядарес, как предполагается, злоупотреблял своими постами в правоохранительных органах Гондураса и играл ключевую роль в преступном сообществе по контрабанде наркотиков… Теперь Бонилья Вальядарес попал в "черный список" и обвинен в преступлениях, которые грозят ему пожизненным сроком в США", - говорится в заявлении Джеффри Бермана, прокурора Южного округа Нью-Йорка.