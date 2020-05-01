В Чечне раздали несколько тонн продуктов

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в четверг организовал раздачу продуктов питания во всех районах и населенных пунктах Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что акция охватила более 30 тысяч семей. Всего с начала периода самоизоляции фонд раздал более 290 тысяч продуктовых наборов, а финансовую помощь получили свыше 23 тысяч семей на сумму около 390 миллионов рублей.
"Ни один житель Чеченской Республики не остался и не останется голодным. РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ежедневно оказывает помощь всем малоимущим, остронуждающимся и находящимся на самоизоляции. В четверг во всех районах и населённых пунктах республики фонд организовал очередную раздачу нескольких тонн продуктов питания", - написал Кадыров.
Ранее сообщалось, что населению Чеченской Республики было роздано более миллиона масок при финансовой поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.