В Чечне раздали несколько тонн продуктов

Он подчеркнул, что акция охватила более 30 тысяч семей. Всего с начала периода самоизоляции фонд раздал более 290 тысяч продуктовых наборов, а финансовую помощь получили свыше 23 тысяч семей на сумму около 390 миллионов рублей.