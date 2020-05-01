В останках прибывших в Америку из Африки рабов нашли инфекции

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Исследователи изучили скелеты трех рабов "первого поколения", которые прибыли из Африки на территорию современной Мексики еще XVI веке, и обнаружили многочисленные травмы и инфекции, сообщает Институт исследований в области истории человечества имени Макса Планка (MPI SHH) в немецком городе Йена.
Ученые этого института совместно с Национальным институтом антропологии и истории в Мексике проанализировали особенности трех скелетов из массового захоронения, их генетические данные и изотопы.
"Объединение молекулярной биологии, изотопных данных и инструментов биоинформатики с классическими историческими, антропологическими и археологическими данными позволило нам получить представление об истории жизни некоторых из самых ранних африканских рабов в Америке", - приводятся в релизе слова директора отделения археогенетики MPI SHH Йоханнеса Краузе.
В ходе анализа останков трех человек ученые обнаружили следы многочисленных травм. Кроме того, результаты исследования показали, что один из них был инфицирован штаммом вируса гепатита B. У другого были выявлены признаки фрамбезии.
Эти заключения могут подтверждать точку зрения о том, что ряд инфекционных заболеваний были привезены на континент из Старого света в результате работорговли.
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