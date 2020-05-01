Умерла солистка группы "Фристайл"

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. Об этом в Instagram сообщил участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов.
Он добавил, что артистка скончалась после тяжелой болезни.
Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы "Фристайл". "Песни в ее исполнении звучали во всех альбомах группы, ее знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира", - отметил Кузнецов.
В июне 2018 года Кирсо нашли без сознания в ее доме в Полтаве. Певица перенесла инсульт и с тех пор находилась в коме.
"Фристайл" — советская и украинская группа из Полтавы, создана в 1988 году. Кирсо работала в коллективе со времен основания. В первые годы фронтменом был Вадим Казаченко. В 1992 году он начал сольную карьеру, Кирсо оставалась вокалисткой группы вплоть до своей болезни.
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