Дочь экс-президента Перу освободили из тюрьмы на особых условиях

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Дочь экс-президента Дочь экс-президента Перу Кейко Фухимори освобождена из тюрьмы на особых условиях спустя несколько дней после обращения с просьбой помочь заключенным в ситуации с коронавирусом , следует из заявления суда.

"Второй уголовный апелляционный суд, специализирующийся на организованной преступности, постановил, что Кейко Фухимори должна отмечаться перед властями при условии выплаты 70 тысяч солей (примерно 21 тысяча долларов – ред.) в течение пяти дней", - говорится в заявлении.

Суд постановил, что не видит риска побега из страны заключенной.

Каждые 30 дней она должна будет приходить в специальную службу и регистрировать отпечатки пальцев, она не должна покидать город своего проживания и не должна менять его без разрешения властей.

Ранее Фухимори опубликовала заявление в Facebook о том, что заключенные в Перу срочно нуждаются в тестах на коронавирус, среди них многие с симптомами заболевания, она попросила принять меры для спасения заключенных и работников пенитенциарной системы.

Фухимори обвиняется в получении средств от бразильского строительного гиганта Odebrecht в 2011-2016 годах. С конца января она отбывала 15-месячный срок предварительного заключения.