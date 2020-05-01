Трамп заявил о наличии данных об искусственном происхождении коронавируса

"Да, у меня есть", - сказал он в ответ на вопрос, видел ли он что-то на сегодня, что позволило бы ему утверждать это с высокой степенью уверенности.

При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности, сославшись на секретность.

Это высказывание Трампа идет вразрез с заявлением национальной разведки США, офис которой в четверг сообщил, что согласен с "широким консенсусом ученых", которые считают, что коронавирус не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован.

Ранее Трамп и госсекретарь Майк Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. Глава госдепа многократно призывал Пекин сообщить, не мог ли вирус "сбежать" из лаборатории в Уханьском институте вирусологии, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний.

Сам президент США также заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

МИД КНР заявлял, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.