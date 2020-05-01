Трамп заявил о наличии данных об искусственном происхождении коронавируса

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация, которая позволяет говорить, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском городе Ухань.
"Да, у меня есть", - сказал он в ответ на вопрос, видел ли он что-то на сегодня, что позволило бы ему утверждать это с высокой степенью уверенности.
При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности, сославшись на секретность.
Это высказывание Трампа идет вразрез с заявлением национальной разведки США, офис которой в четверг сообщил, что согласен с "широким консенсусом ученых", которые считают, что коронавирус не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован.
Ранее Трамп и госсекретарь Майк Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. Глава госдепа многократно призывал Пекин сообщить, не мог ли вирус "сбежать" из лаборатории в Уханьском институте вирусологии, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний.
Сам президент США также заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.
МИД КНР заявлял, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.