ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого.
"Его (вирус) можно было остановить, он ведь вышел из Китая", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
"Мы подписали торговую сделку. Но это теперь вторично по сравнению с тем, что происходит с вирусом. Эта ситуация неприемлема", - сказал Трамп.
В США уже более 1 миллиона случаев коронавируса, умерли более 60 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.