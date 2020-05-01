Детям в школах на юго-западе Москвы выдали консервы с червями

"В одном из продуктовых наборов были обнаружены непригодные для употребления консервы. Мы связались с родителями, чтобы предупредить их об этом. Совместно с поставщиком продуктовых наборов устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Все некачественные продукты обязательно заменим", - сказала директор школы №626 Ольга Гордиец, чьи слова приводятся в сообщении.

О том, что поставщику выставлена претензия на некачественное оказание услуг, заявили в другой московской школе №1161. Здесь также провели проверку всех оставшихся наборов, пообещав заменить некачественные продукты. При этом отмечается, что срок годности продуктов в наборах не был просрочен, и они не имели каких-либо внешних повреждений.