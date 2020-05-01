Детям в школах на юго-западе Москвы выдали консервы с червями

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Школы на юго-западе Москвы, в которых детям в качестве сухпайка выдали консервы с червями, выясняют обстоятельства случившегося и обещают заменить продукты, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки.
Ранее в сети появилась информация, что школьникам в ЮЗАО выдали рыбу с червями в качестве сухпайка.
"В одном из продуктовых наборов были обнаружены непригодные для употребления консервы. Мы связались с родителями, чтобы предупредить их об этом. Совместно с поставщиком продуктовых наборов устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Все некачественные продукты обязательно заменим", - сказала директор школы №626 Ольга Гордиец, чьи слова приводятся в сообщении.
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О том, что поставщику выставлена претензия на некачественное оказание услуг, заявили в другой московской школе №1161. Здесь также провели проверку всех оставшихся наборов, пообещав заменить некачественные продукты. При этом отмечается, что срок годности продуктов в наборах не был просрочен, и они не имели каких-либо внешних повреждений.
"Как только поступили первые сигналы о том, что в продуктовых наборах были обнаружены консервы ненадлежащего качества, мы незамедлительно связались с родителями которым были выданы продуктовые наборы, и предупредили, чтобы они не использовали их", - сообщил директор школы №1161 Александр Макаров, чьи слова приводятся в сообщении.
По словам администрации школ, они приносят извинения за доставленные неудобства и обещают принять все необходимые меры, чтобы подобных случаев больше не повторялось.