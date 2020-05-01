В Карелии летние каникулы для младшеклассников начнутся 1 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ученики начальной школы в Карелии в пятницу уходят на летние каникулы, такое решение принял глава региона Ученики начальной школы в Карелии в пятницу уходят на летние каникулы, такое решение принял глава региона Артур Парфенчиков , чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции в республике.

Парфенчиков подписал соответствующее распоряжение еще неделю назад. Согласно документу, ученики карельских школ с 1 по 4 классы выйдут на летние каникулы с 1 мая, а учащиеся 5-8 классов, а также десятиклассники - с 25 мая. Что касается учеников выпускных классов - 9-х и 11-х, - они продолжат учиться и готовиться к экзаменам в дистанционном формате.

При этом, при желании, обучение в мае можно будет продолжить в дистанционном формате. Карельский институт развития образования подготовит методические рекомендации, а также материалы для самостоятельной работы. Также дистанционное обучение продолжат техникумы и колледжи.

С 1 по 11 мая все школьники будут отдыхать, что позволит семьям с детьми уехать на дачу на майские праздники. Ранее Парфенчиков отмечал, что отъезд из города "нанесет удар" по источникам распространения коронавируса.

С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. В среду губернатор продлил ограничительные меры до 11 мая. По данным на 30 апреля, в республике выявлено 74 случая коронавируса, 11 человек выздоровели.