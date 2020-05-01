В Свердловской области ввели обязательный масочный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Обязательный масочный режим вводится в Свердловской области с пятницы.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с 1 мая нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски будет караться штрафом.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщал журналистам, что магазины в Свердловской области в майские праздники не будут пускать посетителей без медицинских масок, за исполнением режима будут следить сотрудники полиции.
Как добавил заместитель губернатора Павел Креков, масочный режим - необходимость, которую нужно воспринять как должное.
В региональном оперштабе поясняли, что, согласно указу губернатора, масочный режим вводится для жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Верхней Салды, Красноуфимска, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила. Также жители этих городов при выходе на улицу должны иметь при себе удостоверяющий личность документ и справку от работодателя.
Всего на территории Свердловской области, по последним данным, зарегистрировано 703 случая новой коронавирусной инфекции.
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