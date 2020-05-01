Неверов поздравил россиян с Первомаем

"В этом году первомайские демонстрации, организуемые обычно во всех регионах нашей страны профсоюзами, уйдут в онлайн-режим. Это еще одно свидетельство быстро меняющихся реалий и актуальности вопросов соблюдения трудовых прав, особенно в период пандемии. Предстоит серьезная работа над нормами трудового кодекса, которые должны учитывать возможности дистанционной занятости", - приводятся слова Неверова в сообщении пресс-службы фракции.