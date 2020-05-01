Кадыров продлил ограничения из-за COVID-19 до 11 мая

Документ предусматривает режим самоизоляции, ограничение работы кафе, ресторанов, салонов красоты, торгово-развлекательных центров, запрет массовых мероприятий, ограничение движения по республике с 20.00 до 8.00 и ряд других профилактических мер.

По последним данным регионального минздрава, в Чечне 485 инфицированных, из них 231 выписаны с выздоровлением, семь человек скончались.