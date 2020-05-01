Кадыров продлил ограничения из-за COVID-19 до 11 мая

ГРОЗНЫЙ, 1 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров продлил в регионе режим самоизоляции и ограничения, направленные на противодействие коронавирусу, до 11 мая.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.
Документ предусматривает режим самоизоляции, ограничение работы кафе, ресторанов, салонов красоты, торгово-развлекательных центров, запрет массовых мероприятий, ограничение движения по республике с 20.00 до 8.00 и ряд других профилактических мер.
По последним данным регионального минздрава, в Чечне 485 инфицированных, из них 231 выписаны с выздоровлением, семь человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.