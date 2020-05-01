В России вводятся штрафы за отсутствие защиты церквей от террористов

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Штрафные санкции вводятся с 1 мая в Штрафные санкции вводятся с 1 мая в России за нарушение требований к антитеррористической защищенности религиозных объектов, соответствующая статья введена в Кодекс об административных правонарушениях.

В декабре 2019 года был принят федеральный закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, глава 20 Кодекса дополнялась статьей 20.35 – "Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций".

Вторая часть данной статьи вступает в силу с 1 мая. Она предполагает штраф для граждан – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.