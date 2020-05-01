Парковка в Москве будет бесплатной в майские праздники

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Парковка на всех улицах Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая, а 3 и 10 мая бесплатно оставить автомобиль можно на всех уличных парковках, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа, сообщает администратор московского парковочного пространства.

В соответствии с постановлением правительства Москвы 289-ПП,​ парковка бесплатна для всех горожан в государственные праздничные дни.

Так, 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая можно парковаться без оплаты на любой улице, входящей в зону платного парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час.

В воскресные дни 3 и 10 мая бесплатно оставить автомобиль можно на всех уличных парковках, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа. Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.