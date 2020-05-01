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Хочу стать космонавтом
2020-05-01T00:30
https://ria.ru/20200501/1570845907.html
Роскосмос рассказал о работе космонавтов на МКС в майские праздники
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753455_0:0:2890:1627_1036x0_80_0_0_b72a83150fa52611b917590745fc05f9.jpg
РИА Новости

Роскосмос рассказал о работе космонавтов на МКС в майские праздники

00:30 01.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРоссияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди
Россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские космонавты на МКС в отличие от других россиян не получат выходной в День труда, для них 1 мая будет рабочим, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Первые майские праздники для космонавтов будут рабочими, но дополнительный выходной будет им предоставлен на 9 мая", - сказали в пресс-службе.
На МКС сейчас работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
Логотип госкорпорации Роскосмос
29 апреля, 14:33РИА Наука
Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиДень трудаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий Иванишин
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