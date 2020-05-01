Роскосмос рассказал о работе космонавтов на МКС в майские праздники

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские космонавты на МКС в отличие от других россиян не получат выходной в День труда, для них 1 мая будет рабочим, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Первые майские праздники для космонавтов будут рабочими, но дополнительный выходной будет им предоставлен на 9 мая", - сказали в пресс-службе.
На МКС сейчас работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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