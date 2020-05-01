Дистанционное обучение для московских школьников приостановили до 11 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дистанционное обучение для московских школьников приостановлено до 11 мая включительно.
Во вторник президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране почти на 2 недели - до 11 мая.
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В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также продлил все действующие в городе ограничения до 11 мая включительно. Он сообщил в своем личном блоге, что нерабочие дни распространяются и на школьников, которые до этого времени учились дистанционно.
"Что касается школьников. В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет", - сообщил мэр.
С 16 марта в связи с ситуацией с коронавирусом в столице было введено свободное посещение школ, а с 21 марта все учащиеся перешли на "удаленку".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.