Дистанционное обучение для московских школьников приостановили до 11 мая

"Что касается школьников. В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет", - сообщил мэр.

С 16 марта в связи с ситуацией с коронавирусом в столице было введено свободное посещение школ, а с 21 марта все учащиеся перешли на "удаленку".