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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T00:29
https://ria.ru/20200501/1570845875.html
Дистанционное обучение для московских школьников приостановили до 11 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569704453_0:0:3022:1699_1036x0_80_0_0_97b072449c3f4d034e355bfa209b1df6.jpg
РИА Новости

Дистанционное обучение для московских школьников приостановили до 11 мая

00:29 01.05.2020
863
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкШкольник во время онлайн-занятия
Школьник во время онлайн-занятия
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Школьник во время онлайн-занятия. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дистанционное обучение для московских школьников приостановлено до 11 мая включительно.
Во вторник президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране почти на 2 недели - до 11 мая.
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В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также продлил все действующие в городе ограничения до 11 мая включительно. Он сообщил в своем личном блоге, что нерабочие дни распространяются и на школьников, которые до этого времени учились дистанционно.
"Что касается школьников. В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет", - сообщил мэр.
С 16 марта в связи с ситуацией с коронавирусом в столице было введено свободное посещение школ, а с 21 марта все учащиеся перешли на "удаленку".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
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