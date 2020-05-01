Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 80 тысяч человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки снова выросло на 9% и уже составляет 85 тысяч 380 человек, сообщил минздрав страны.
Число погибших увеличилось на 8% и составляет 5901 человек.
При этом растет число выздоровевших – их больше 40% от заболевших, или 35 935 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.