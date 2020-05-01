Бабкина впервые после выздоровления обратилась к подписчикам

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина обратилась к подписчикам в Instagram, сообщив о своем выздоровлении.
"Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту", — написала артистка, отметив, что уже находится дома.
Бабкина также поблагодарила за поддержку своих близких, друзей и коллектив театра "Русская песня".
"Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и порой мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет", — заявила она, выразив отдельные слова благодарности мэру Москвы Сергею Собянину и главе столичного департамента здравоохранения Алексею Хрипуну.
По признанию Бабкиной, поддержка со стороны всех неравнодушных людей придавала ей сил и мотивировала на скорейшее выздоровление. "Берегите себя и свое здоровье!" — заключила она.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор говорил, что артистка находится на лечении с диагнозом "пневмония", коронавирус у нее не обнаружен.
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