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2020-05-01T04:18
https://ria.ru/20200501/1570845709.html
Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу
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РИА Новости

Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу

00:20 01.05.2020 (обновлено: 04:18 01.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Мужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вступает в силу, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию. Альянс надеется, что соглашение даст толчок рынку к восстановлению баланса, который усилится во втором полугодии по мере снятия ограничительных мер в связи в пандемией коронавируса в мире.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Впервые страны альянса смогли договориться о столь масштабном сокращении добычи, несмотря на риски ее дальнейшего восстановления. При этом достижению консенсуса предшествовала провальная встреча ОПЕК+ в марте, начало ценовой войны, борьба за долю на рынке и, наконец, разрыв предыдущей сделки.
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Однако эксперты сходятся во мнении - сделки ОПЕК+ не достаточно для компенсации падения спроса, которое по оценкам МЭА только в апреле должно составить 29 миллионов баррелей в сутки, в мае замедлится лишь до 26 миллионов, а по итогам года сократится на 9,3 миллиона, что станет крупнейшим снижением показателя в истории. При этом мировые хранилища нефти продолжат заполняться быстрыми темпами, и есть риск их полной перегрузки к концу мая - началу июня.
Все это создает крайнюю нервозность мировых цен на нефть, которые обвалились до уровней конца прошлого века - начала нынешнего. В апреле фьючерс на американскую нефти марки WTI и вовсе впервые в своей истории рухнул до отрицательных значений, достигнув минус 40,32 доллара за баррель. И повторения данной ситуации эксперты не исключают, хоть и называют апрель самым сложным месяцем для рынка.
Впрочем участники сделки ОПЕК+ и сами не отрицают, что заполнение хранилищ и отсутствие широко ожидавшихся закрепленных на бумаге обязательств стран вне альянса сократить добычу давят на рынок. Сказался и тот факт, что сделку заключили в начале апреля, но почти месяц пришлось ждать до ее фактического начала. Однако альянс настаивает - около десяти государств заявили о том, что внесут вклад в общее сокращении предложения на рынке, и даже сам называют такие договоренности, обсуждавшиеся с G20, сделкой ОПЕК++.
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"Многие страны, которые не входят в ОПЕК+, заявили о готовности внести свой вклад в снижение добычи. На мой взгляд, пока из-за отсутствия официальных решений рынок их не учитывает, хотя речь может идти о достаточно больших объемах, от 5 до 10 миллионов баррелей в сутки, которые могут уйти с рынка за счет сокращения в крупных странах: США, Канаде, Норвегии, Бразилии, Колумбии", - говорил глава Минэнерго России Александр Новак, отмечая неизбежность для многих стран в нынешних ценовых условиях свернуть производство.

При этом Новак оптимистичен: по его словам, сейчас на рынке пик падения спроса, а в странах Северной и Центральной Европы и вовсе появляются "зеленые ростки" оживления потребления нефти. "Рассчитываем, что в мае со вступлением сделки ОПЕК++ в силу рынок будет постепенно балансироваться", - говорил министр.
Он отмечал, что балансировка рынка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса. Но также подчеркивал, что в ближайшее время значительного роста стоимости барреля нефти ожидать не стоит из-за затоваривания рынка.
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Мнение эксперта

По мнению ведущего аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Сидорова, начало действия соглашения ОПЕК+, безусловно, является позитивным фактором для рынка. "Это самый сильный инструмент, который поможет не уйти рынку нефти на дно", - прокомментировал он РИА Новости.
Эксперт отмечает, что основная идея новой сделки ОПЕК+ заключается в поддержании цен на нефть, потому что объемов соглашения не достаточно для устранения избытка предложения в мире. "Поэтому пока пандемия на пике, рост цен если и будет, то небольшой, думаю до 30 долларов за баррель по Brent и далее боковик. Когда карантин будет сниматься, и спрос, соответственно, восстанавливаться, тогда начнется рост цен", - полагает он.
Сидоров при этом не исключает, что вполне возможно, в итоге, принятие альянсом решения усилить сокращение добычи, так как принятых мер недостаточно. "Приняли сокращение на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а избыток составляет 25-30 миллиона баррелей в сутки. Могут увеличить квоты и повысить сокращения до 15 миллионов баррелей в сутки", - допускает он.
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РоссияОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияЭкономика
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