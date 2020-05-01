Пошлина на экспорт нефти из России снизилась в 7,6 раза

Пошлина на высоковязкую нефть понижается до 1 доллара с 5,2 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понижается до 2 долларов за тонну, на темные - до 6,8 доллара.

Пошлина на экспорт товарного бензина понижается до 2 долларов, прямогонного (нафта) - до 3,7 доллара с 28,6 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ обнуляется. Пошлина на кокс понижается до 0,4 доллара с 3,3 доллара за тонну.