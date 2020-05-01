Рубль компенсировал в апреле половину мартовского падения

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов четверга вырос на 1,39 рубля до 74,40 рубля, курс евро - на 2,06 рубля до уровня 81,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в апреле максимально поднимался до 79,38 рубля и минимально опускался до 72,60 рубля, евро – до 87,1 рубля и до 79,01 рубля, соответственно.