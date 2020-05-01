В России начался третий этап нерабочих дней из-за коронавируса

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Третий этап нерабочих дней начался в России в пятницу, 1 мая, документ о продлении ограничительных мер до 11 мая президент Владимир Путин подписал еще 28 апреля.
Согласно документу, региональные власти должны обеспечить с 1 по 11 мая выполнение мер, предусмотренные указом президента от 2 апреля.
Им, в частности, был установлен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Губернаторы также должны были установить особый порядок передвижения и ограничить деятельность организаций.
В пресс-службе Кремля уточнили, что указ о нерабочих днях не распространяется на целый ряд организаций, в том числе на аптеки, медучреждения, продуктовые магазины, неотложные строительные работы, предприятия непрерывного цикла.
Согласно производственному календарю, на третий период нерабочих дней выпадают Праздник весны и труда, а также День Победы, в связи с чем дни с 1 по 5 мая и с 8 по 11 являются выходными.
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