Вступили в силу лимиты на бесплатный перевод денег по номеру телефона

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Клиенты российских банков смогут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в Системе быстрых платежей (СБП).

Соответствующее распоряжение Центрального банка вступило в силу 1 мая.

СБП Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. В рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе автоматическую подписку.

ЦБ установил предельное значение банковских комиссий при переводах в этой системе: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны проводиться без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально 1,5 тысячи рублей.