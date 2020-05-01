Майская изоляция. Как провести длинные выходные в четырех стенах

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Для многих весенние праздники — самая любимая пора. Майские выходные начинают ждать чуть ли не сразу после Нового года. Те, у кого есть дачи, уже уехали "на картошку" — этого закон не запрещает. Однако большинство заперто в своих квартирах без возможности выбраться на природу. Как сохранить душевное равновесие в этой непростой ситуации — в материале РИА Новости.

"Замена на алкоголь не подходит"

Елена Рассказова, психолог из МГУ имени М. В. Ломоносова, подчеркивает: хотя жизнь у всех изменилась по общей причине — эпидемии, это не значит, что люди воспринимают новые обстоятельства одинаково.

"Только кажется, что мы все волнуемся из-за коронавируса, на самом деле каждого тревожит что-то свое. Мы прямо сейчас получили данные большого исследования, в котором участвовали четыреста взрослых. Так, из-за экономического благополучия семьи люди беспокоятся гораздо больше, чем из-за инфекции: очень опасаются неопределенности и того, что будет дальше. Инструкций, как обезопасить себя от вируса, много, но никто не озвучил защитных стратегий для сохранения материального благополучия. Других мучает то, что нельзя гулять или заниматься спортом. Третьих — что они не могут разграничить работу и личную жизнь. Тревоги у всех разные — и в этом состоянии люди входят в праздники", — описывает ситуацию эксперт.

Но с чем бы ни были связаны переживания, во время выходных, с появлением массы свободного времени, они могут обостриться. "Обычно взрослым нужно хотя бы помочь детям на дистанционных занятиях или не забыть о важной встрече, а теперь ничего этого нет. День станет еще более неорганизованным", — предупреждает психолог.

По словам Рассказовой, каждый человек сначала должен понять, чего не хватает лично ему, и попробовать найти занятие, которое дало бы схожие эмоции. Например, спорт в качестве замены прогулки в лесу.

"Но нужно нечто, привносящее в жизнь что-то новое и интересное. Алкоголь не подходит, даже если приносит радость, потому что эффект — недолгосрочный. Нет продвижения вперед", — подчеркивает специалист.

"Жесткий распорядок"

Разумеется, не всегда любимому делу можно подобрать замену. В этом случае остается только строить четкий график, который не позволит размякнуть и провалиться в уныние.

"Жесткий распорядок необходим. В праздник человек старается алкоголем и развлечениями заглушить проблемы. В краткосрочной перспективе это неплохо, а в долгосрочной — не работает. В течение дня нужно сочетать интеллектуальную деятельность с физической. Делать одно и то же долго никто не сможет, поэтому и надо распланировать так, чтобы чередовались разные занятия. Физическая нагрузка нужна обязательно, но ничего сверхъестественного: обычная зарядка, как в детских лагерях".

Рассказова добавляет, что особенно важно не сбить режим сна и бодрствования. По ее словам, исследования в Китае — там, где была возможность проанализировать большие выборки людей, долгое время соблюдавших строгую изоляцию — показывают: многие жалуются на нарушение сна.

"Это может быть связано с тревогой, но, мне кажется, в большей степени это результат того, что в самоизоляции человек не регулирует цикл сна и бодрствования и он неизбежно разваливается. Люди засиживаются допоздна, а потом отсыпаются днем и в какой-то момент обнаруживают у себя инсомнии, которых раньше не было".

"Сохранять график и внешний вид"

Семейный психолог Андрей Зберовский считает, что есть два важных фактора, позволяющих лучше себя контролировать: привычный режим и внешний вид.

"Так проще переносить то, что происходит. Нужно просыпаться в восемь, а не в час дня, сохранять внешнюю привлекательность, не ходить в растянутых штанах, не забывать мыть голову, женщинам — делать прически и макияж. Важно сохранить ощущение, что жизнь продолжается. Активным — обязательно заниматься спортом, многие сейчас покупают велотренажеры, гантели, гири", — поясняет собеседник.

Зберовский добавляет, что людям морально очень тяжело осознавать, что кто-то не соблюдает те ограничения, которых они сами строго придерживаются.

"Больше всего раздражает неравенство. Злит, когда ты сидишь дома и видишь, как другие ходят по улицам без масок и перчаток. Коллективная беда переносится легче — гораздо сложнее страдать одному. Сегодня в разговоре уже три человека возмущались: почему тем, у кого заграничное гражданство или вид на жительство, разрешили выехать из России? Если вы себя чувствуете психологически перегревшимися, изолируйтесь от информации, которая выводит вас из себя: не смотрите новости, не читайте соцсети", — советует психолог.

"Нужна деятельность"

Зберовский полагает, что любой человек должен придумать себе дело — без этого сохранить позитивный настрой не удастся.

"Разбирайте вещи в шкафах, сортируйте книги, занимайтесь дизайном, переустройством. Можно читать, писать мемуары. На кухне, в шкафу, столах и тумбочках скрыт огромный объем работы. Мои подшефные семьи сейчас из подручных материалов — коробок из-под продуктов — мастерят скворечники. Другие заказывают большие конструкторы и строят целые города или зоопарки — это снимает мышечное и психологическое напряжение. А некоторые по две-три недели наводят порядок в цифровых архивах. Воспоминания о поездках, днях рождения, прогулках — сортируют тысячи фотографий. Одна семья делает карты путешествий: отмечают места, где были, и трассы, по которым проехали", — приводит примеры специалист.

"Гуляют по квартире"

Особое внимание психолог уделяет физической активности. Он признается, что два раза в день выходит на улицу — гуляет по полчаса вокруг дома, обходя стороной прохожих. По мнению Зберовского, это только поможет сохранить здоровье.

Когда люди длительное время находятся дома без солнечного света, обостряются и неврозы, и депрессии. За месяц-два можно нажить столько заболеваний, что потом потребуется много времени для избавления от них. Нужно гулять, хотя бы на балконе", — уверен он.

Просто необходимо использовать любую возможность, чтобы размяться.

"Я знаю людей, которые созваниваются, например, в скайпе и "гуляют" по квартире, общаясь между собой, — так уже формируется какое-то ощущение динамики. Два-три раза в день полезно принимать контрастный душ, это снимает физическое напряжение, тонизирует мышцы. Я всем своим клиентам советую приседать. Все способы нужно использовать".