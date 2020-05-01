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Культура
2020-05-01T02:59
https://ria.ru/20200501/1570825727.html
Нагиев признался, что ему было сложно играть самого себя
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РИА Новости

Нагиев признался, что ему было сложно играть самого себя

02:59 01.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Актер Дмитрий Нагиев признался, что ему было сложно играть самого себя в новом сериале "Нагиев на карантине", первая серия которого появилась в сети в четверг.
"Мне тяжело играть как бы самого себя, это накладывает какую-то ответственность, герои в сериалах под моим именем всегда чуть глупее, чем я, мне так кажется. И тут надо было сделать смешно, и я совершенно не боюсь быть смешным на экране", - рассказал Нагиев на пресс-конференции онлайн, посвященной сериалу.
Режиссер сериала Сарик Андреасян отметил, что во время съемок, которые проходили в загородном доме актера, соблюдались максимальные меры безопасности.
"Мы приняли все меры, чтобы страх заражения минимизировать, сдали тесты на вирус, и тесты пришли отрицательные", - сказал Андреасян. По его словам, немногочисленная съемочная группа рассредоточилась на участке в несколько гектаров и в помещениях дома отдельно друг от друга. Нагиев 70% времени находится в кадре один.
"Нагиев на карантине" – это сегодняшняя картина жизни артиста, съемки сериала стартовали в конце апреля. В основе сюжета – внезапные изменения жизненных реалий Нагиева, последние 10 лет работавшего почти круглосуточно. В новых для себя условиях тишины и беззаботности перед Нагиевым встает вопрос: "Что, если такая размеренная жизнь, наполненная заботами о близких, друзьях и себе, — это и есть счастье?". Проект состоит из 10 серий продолжительностью до 15 минут, каждая со своим сюжетом. Серии будут выходить на платформе Okko по четвергам.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСарик АндреасянДмитрий Нагиев
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