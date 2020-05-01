В Таиланде сняли на видео редких розовых дельфинов

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В Таиланде рыбаки сняли на видео редких розовых дельфинов, В Таиланде рыбаки сняли на видео редких розовых дельфинов, сообщает The Thaiger.

Розовые дельфины встречаются крайне редко – в некоторых районах Китая, недалеко от Гонконга и в водах Амазонки. Поэтому рыбаки в Сиамском заливе не ожидали увидеть этих животных.

На кадрах — три редких млекопитающих плавают рядом с лодкой у острова Пханган, недалеко от Самуи.

"Я был так впечатлен, потому что никогда не думал, что смогу увидеть розовых дельфинов", — рассказал рыбак Чайет Саедан.