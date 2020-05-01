Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-05-01T14:30
https://ria.ru/20200501/1570807271.html
Гражданские инициативы Хабаровского края собрали на единой онлайн-карте
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570804651_0:158:3081:1891_1036x0_80_0_0_e1bf243a19e0737f050f6aed0881ddd9.jpg
РИА Новости

Гражданские инициативы Хабаровского края собрали на единой онлайн-карте

08:00 01.05.2020 (обновлено: 14:30 01.05.2020)
1300
© РИА Новости / Виталий АньковВид на Хабаровск
Вид на Хабаровск
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Интерактивная карта гражданских инициатив в Хабаровском крае начала работу. С помощью новой площадки авторы проектов смогут найти ресурсы для реализации своих идей.
Чтобы внести инициативу на карту, активным гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям необходимо сделать страничку своего проекта на сайте www.map.mykhabkray.ru. По задумке авторов, портал будет интересен бизнесменам, представителям фондов и власти, планирующим оказать поддержку тем или иным проектам.

"У жителей нашего края немало полезных идей и проектов, о которых они хотят рассказать. Для этого им не хватало площадки для взаимодействия и поиска партнеров. Карта гражданских инициатив решит эти вопросы и станет помощником в развитии социальной среды. Это открытая база данных для всех участников активного гражданского движения, будь то некоммерческие организации, социально ответственный бизнес, государственные и муниципальные учреждения или просто неравнодушные граждане", — отмечает директор фонда "Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных НК" Александр Тюрчев.

Он также добавил, что на карте можно разместить как уже существующий социальный проект, так и свою идею, чтобы попробовать собрать вокруг себя единомышленников. Для удобства все инициативы разделяются по территориальному признаку и тематике.
На сегодняшний день на интерактивной карте размещено около 20 инициатив граждан. Нужно отметить, что большая их часть направлена на решение социальных проблем. Например, один из проектов, который планируется реализовать в Хабаровске, посвящен поддержке мам, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. Речь идет о создании клинингового агентства, на базе которого будет организовано трудоустройство, досуг детей в рабочее время мамы, а также помощь в социальной и психологической адаптации женщин.
Спецпроект “Послушай, мы вместе” Санкт-Петербургского детского хосписа, Джуджа Висландер читает сказку Про дожди
26 апреля, 08:00Хорошие новости
Бесконтактные добрые дела: как помогают пациентам детского хосписа
Проект "Был бы хлеб, а у хлеба люди будут" планирует оказывать помощь лицам БОМЖ, обучая их пекарскому делу. Занятия будут включать теоретические и практические уроки. Авторы проекта сейчас занимаются созданием учебной пекарни, где их подопечные смогут получить трудовой навык и в дальнейшем зарабатывать этим на жизнь.
Для детей с ограниченными возможностями по здоровью создан проект "Ребята и зверята", где группа волонтеров проводит для них занятия со специально обученными собаками. "У детей поднимается самооценка, они учатся работать в команде, развиваются бытовые навыки. Имеются различные методики применения обученных собак для реабилитации и абилитации (восстановления или обретения навыков и функций)", — говорится на странице проекта.
2000004
Хорошие новостиХорошие новостиХабаровскХабаровский край
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
Лента новостейМолния