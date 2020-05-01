Гражданские инициативы Хабаровского края собрали на единой онлайн-карте

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Интерактивная карта гражданских инициатив в Хабаровском крае начала работу. С помощью новой площадки авторы проектов смогут найти ресурсы для реализации своих идей.

Чтобы внести инициативу на карту, активным гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям необходимо сделать страничку своего проекта на сайте www.map.mykhabkray.ru . По задумке авторов, портал будет интересен бизнесменам, представителям фондов и власти, планирующим оказать поддержку тем или иным проектам.

"У жителей нашего края немало полезных идей и проектов, о которых они хотят рассказать. Для этого им не хватало площадки для взаимодействия и поиска партнеров. Карта гражданских инициатив решит эти вопросы и станет помощником в развитии социальной среды. Это открытая база данных для всех участников активного гражданского движения, будь то некоммерческие организации, социально ответственный бизнес, государственные и муниципальные учреждения или просто неравнодушные граждане", — отмечает директор фонда "Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных НК" Александр Тюрчев.

Он также добавил, что на карте можно разместить как уже существующий социальный проект, так и свою идею, чтобы попробовать собрать вокруг себя единомышленников. Для удобства все инициативы разделяются по территориальному признаку и тематике.

На сегодняшний день на интерактивной карте размещено около 20 инициатив граждан. Нужно отметить, что большая их часть направлена на решение социальных проблем. Например, один из проектов, который планируется реализовать в Хабаровске, посвящен поддержке мам, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. Речь идет о создании клинингового агентства, на базе которого будет организовано трудоустройство, досуг детей в рабочее время мамы, а также помощь в социальной и психологической адаптации женщин.

Проект "Был бы хлеб, а у хлеба люди будут" планирует оказывать помощь лицам БОМЖ, обучая их пекарскому делу. Занятия будут включать теоретические и практические уроки. Авторы проекта сейчас занимаются созданием учебной пекарни, где их подопечные смогут получить трудовой навык и в дальнейшем зарабатывать этим на жизнь.