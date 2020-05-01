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Культура
2020-05-01T06:18
https://ria.ru/20200501/1570797687.html
СМИ узнали: по мотивам книг Р. Л. Стайна "Ужастики" снимут новый сериал
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570798096_0:119:1142:761_1036x0_80_0_0_8e7df20896cf9021f5005acda9b1c4ce.jpg
РИА Новости

СМИ узнали: по мотивам книг Р. Л. Стайна "Ужастики" снимут новый сериал

06:10 01.05.2020 (обновлено: 06:18 01.05.2020)
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© Columbia Pictures Corporation (2015)Кадр из фильма "Ужастики"
Кадр из фильма Ужастики
© Columbia Pictures Corporation (2015)
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что по мотивам книг "Ужастики" американского писателя Роберта Лоуренса Стайна студии Sony Pictures TV и Scholastic Entertainment снимут сериал, сообщает Deadline.
По информации издания, продюсировать проект будет Нил Х. Мориц, который работал над двумя полнометражными фильмами, основанными на этих романах: "Ужастики" (2015 год) и "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин" (2018 год).

"Мы очень рады сотрудничеству с Sony Pictures Television и Нилом Морицем, чтобы воплотить в жизнь эту историю и рассказать ее по-новому для современного поколения", — прокомментировала Айоль Луккезе, президент и директор по стратегическому развитию Scholastic Entertainment.

Актерский состав пока не назван.
Сериал "Мурашки" (тоже снят по мотивам книг Стайна), который выходил с 1995 по 1998 год, получал высокие оценки от телезрителей в течение всех четырех сезонов. В нем рассказывается о детях, которые попадают в жуткие и необычные ситуации и сталкиваются со сверхъестественными силами.
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