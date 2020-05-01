Клип Señorita Шона Мендеса и Камилы Кабельо набрал миллиард просмотров

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Клип на хит прошлого лета Señorita певцов Шона Мендеса и Камилы Кабельо, выпущенный в 2019 году, набрал более миллиарда просмотров на YouTube.

Обаятельный мотоциклист (Мендес) влюбляется в милую официантку (Кабельо), которая работает в небольшой закусочной. Правда, если на видео их отношения так и не сложились, то в жизни у музыкантов все получилось наоборот.

После того, как видео появилось в Сети, многие стали говорить о романе между парой. Через несколько недель Кабельо и Мендес сами это подтвердили. Сейчас они вместе проводят время на карантине из-за вспышки коронавируса.