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Культура
2020-05-01T08:00
https://ria.ru/20200501/1570772169.html
Анна Меликян: Хабенский — героический актер, он всегда готов ко всему
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570759896_0:150:2048:1302_1036x0_80_0_0_9400e98b6e092e1a93b74d958ed53303.jpg
РИА Новости

Анна Меликян: Хабенский — героический актер, он всегда готов ко всему

08:00 01.05.2020
5052
© КиноПоиск HDРежиссер Анна Меликян
Режиссер Анна Меликян
© КиноПоиск HD
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Премьера нового триллера Анны Меликян "Фея", где Константин Хабенский сыграл разработчика игр виртуальной реальности, состоялась онлайн.
Это история про циничного бизнесмена Евгения Войгина, который случайно встречает молодую активистку по имени Фея (Екатерина Агеева). Она мечтает стать актрисой и сниматься у Ларса фон Триера. С этого момента жизнь героя как будто превращается в онлайн-игру с приключениями, погонями и мистикой.
Перед премьерой Анна Меликян рассказала корреспонденту РИА Новости, зачем пробовала гипноз при написании сценария, как играла в "Ведьмака", на что готов Константин Хабенский ради съемок и как прошел актерский дебют ее дочери.
— Вы говорили, что "Фея" заняла больше времени, чем другие ваши картины. С чем это связано?
— Не знаю, возможно, с тем, что у каждого фильма есть какая-то своя энергия, у этого все было непросто, нелегко с самого начала. Сценарий медленно писали, съемочный процесс был достаточно длительным и потом как-то все затянулось: и постпродакшен, и выпуск.
© КиноПоиск HDСъемки фильма "Фея"
Съемки фильма Фея
© КиноПоиск HD
Съемки фильма "Фея"
— Каким образом этот фильм завершает трилогию, начавшуюся с "Русалки" и "Звезды"?
— Это городские сказки о трогательных, восторженных девочках, гуляющих по улицам нашего города. А завершает тем, что героиня наконец остается жить, в отличие от двух предыдущих картин.
— Для вас лично о чем "Фея" прежде всего?
— О тайне, которая где-то над нами, которую нам всем так интересно постичь. И мы на протяжении нашей жизни стараемся, приходим к каким-то выводам. Каждый к своим, но самое интересное то, что постичь до конца невозможно.
© КиноПоиск HD

Съемки фильма "Фея"

Съемки фильма Фея
1 из 2

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
© КиноПоиск HD

Константин Хабенский в фильме "Фея"

Кадр из фильма Фея
2 из 2

Константин Хабенский в фильме "Фея"

© КиноПоиск HD
1 из 2

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
2 из 2

Константин Хабенский в фильме "Фея"

© КиноПоиск HD
— Как проходили съемки — в некоторых сценах действие показано от первого лица, как в компьютерной игре. Почему возникла такая идея?
— Герой в какой-то момент сам воспринимает себя персонажем компьютерной игры. Хотелось это подчеркнуть кинематографическими способами, поэтому к актеру прикрепили камеру, и мы видим происходящее его глазами, как это принято в бродилках или стрелялках.
© КиноПоиск HD

Хабенский и Меликян на съемках фильма "Фея"

Съемки фильма Фея
1 из 2

Хабенский и Меликян на съемках фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
© КиноПоиск HD

Кадр из фильма "Фея"

Кадр из фильма Фея
2 из 2

Кадр из фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
1 из 2

Хабенский и Меликян на съемках фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
2 из 2

Кадр из фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
— Вы сами играли в компьютерные игры, чтобы лучше почувствовать такое "повествование"?
— Я не играю в игры, но перед фильмом, конечно, попробовала, чтобы понять, как это все устроено.
— Евгений Волгин — разработчик игр о Средневековой Руси. Картинка у вас получилась похожей на сериал и игру "Ведьмак".
— Да, "Ведьмак" был каким-то ближайшим референсом, вот в него я как раз и играла.
© NetFlix (2019)

Генри Кавилл в сериале "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
1 из 5

Генри Кавилл в сериале "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Фрейя Аллан в сериале "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
2 из 5

Фрейя Аллан в сериале "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Аня Чалотра в сериале "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
3 из 5

Аня Чалотра в сериале "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
4 из 5

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетители около стенда видеоигры "Ведьмак" на выставке "ИгроМир 2014" в московском "Крокус Экспо"

Посетители около стенда видеоигры Ведьмак на выставке ИгроМир 2014 в московском Крокус Экспо.
5 из 5

Посетители около стенда видеоигры "Ведьмак" на выставке "ИгроМир 2014" в московском "Крокус Экспо"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 5

Генри Кавилл в сериале "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
2 из 5

Фрейя Аллан в сериале "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
3 из 5

Аня Чалотра в сериале "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
4 из 5

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
5 из 5

Посетители около стенда видеоигры "Ведьмак" на выставке "ИгроМир 2014" в московском "Крокус Экспо"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
— В фильме есть путешествия в другие измерения, в прошлое — под гипнозом. Правда ли, что вы сами дважды проходили это, пока писали сценарий? Что вам этот опыт дал?
— Когда я начинала писать сценарий, такой идеи совсем не было, но творчество тем и интересно, что оно тебя само ведет. До этого ничего не слышала про регрессию (техника гипноза для выявления того, что считают воспоминаниями о прошлых жизнях или реинкарнациях. — Прим. ред.), и, конечно, я пришла на сеанс, чтобы понять как это все устроено.
Но сразу честно сказала регрессологу, что я режиссер, пишу сценарий и просто собираю материал.
Это был интересный опыт, и, возможно, он своевременный. Я вообще думаю, что такие истории находят сами человека тогда, когда ему это нужно.
© КиноПоиск HD

Меликян на съемках фильма "Фея"

Съемки фильма Фея
1 из 3

Меликян на съемках фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
© КиноПоиск HD

Кадр из фильма "Фея"

Кадр из фильма Фея
2 из 3

Кадр из фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
© КиноПоиск HD

Съемки фильма "Фея"

Съемки фильма Фея
3 из 3

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
1 из 3

Меликян на съемках фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
2 из 3

Кадр из фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
3 из 3

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
Расскажите о кастинге. Почему на главную роль выбрали Константина и Екатерину? Были пробы или утвердили их сразу?
— Катю я знала давно, пробовала ее на фильм "Звезда". Но тогда она была на первом курсе ГИТИСа, в мастерской Кудряшова, им не разрешали сниматься. Я ее запомнила. И вот, спустя много лет, еще раз увидела на сцене в каком-то спектакле. Сразу поняла, что она моя героиня.
А Константина я просто всегда хотела снимать, но почему-то в предыдущих моих больших фильмах не было для него ролей, а здесь вот все сошлось.
© КиноПоиск HD

На съемках фильма "Фея"

Съемки фильма Фея
1 из 2

На съемках фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
© КиноПоиск HD

Кадр из фильма "Фея"

Кадр из фильма Фея
2 из 2

Кадр из фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
1 из 2

На съемках фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
2 из 2

Кадр из фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
Роль дочери главного героя исполнила ваша дочь Александра. Как так получилось, как выбирали эту героиню?
— Это решение было довольно спонтанным. Просто в какой-то момент поняла, что должна она сыграть. На площадке никакой разницы между ней и другими актерами не было, ну, может, построже с ней была и волновалась больше.
© КиноПоиск HDСъемки фильма "Фея"
Съемки фильма Фея
© КиноПоиск HD
Съемки фильма "Фея"
Вы много работали с Цыгановым, Дапкунайте, Далакишвили. Делаете это намеренно, потому что сложился творческий тандем, или по другой причине?
— Я к этому пришла не так давно, когда стала понимать, что мне нравится придумывать истории под конкретных любимых актеров. Не надо тратить половину времени на знакомство, как это обычно происходит с новыми артистами.
Вообще у меня как будто есть своя труппа, и я как худрук в театре: придумываю истории и приглашаю своих актеров. И мне это нравится. Но труппа, конечно, всегда пополняется в зависимости от нужд новых проектов.
© КиноПоиск HD

Съемки фильма "Фея"

Съемки фильма Фея
1 из 3

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
© КиноПоиск HD

Съемки фильма "Фея"

Съемки фильма Фея
2 из 3

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
© КиноПоиск HD

Съемки фильма "Фея"

Съемки фильма Фея
3 из 3

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
1 из 3

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
2 из 3

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
3 из 3

Съемки фильма "Фея"

© КиноПоиск HD
Хабенский играет и в другом вашем новом фильме, "Трое". Я разговаривала с Юлией Пересильд, она рассказала, что Константину по сюжету пришлось купаться в Фонтанке. Какие еще были экстремальные сцены на площадке?
— Да, в этом фильме Хабенский много где купается, не только в Фонтанке. Но он героический актер, всегда готов ко всему, если, конечно, понимает ради чего это.
Этот фильм о любовном треугольнике. Решили вновь напрямую вернуться к теме чувств (после картины "Про любовь")? На какой стадии находится проект?
— Мне кажется, я далеко от темы чувств и не уходила, в "Фее" эта линия тоже есть.
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А "Трое" сейчас находится в постпродакшене, фильм смонтирован, делают звук.
Работаете ли еще над каким-то проектом или собственным сценарием?
— Да, вот сейчас нахожусь в подготовительном периоде своего сериала "Нежность", продолжении моей одноименной короткометражки. И когда закончится наша изоляция, надеюсь, выйду на съемочную площадку.
Фильм "Фея" эксклюзивно доступен онлайн на КиноПоиск HD.
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