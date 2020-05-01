Анна Меликян: Хабенский — героический актер, он всегда готов ко всему

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Премьера нового триллера Анны Меликян "Фея", где Константин Хабенский сыграл разработчика игр виртуальной реальности, состоялась онлайн.
Это история про циничного бизнесмена Евгения Войгина, который случайно встречает молодую активистку по имени Фея (Екатерина Агеева). Она мечтает стать актрисой и сниматься у Ларса фон Триера. С этого момента жизнь героя как будто превращается в онлайн-игру с приключениями, погонями и мистикой.
Перед премьерой Анна Меликян рассказала корреспонденту РИА Новости, зачем пробовала гипноз при написании сценария, как играла в "Ведьмака", на что готов Константин Хабенский ради съемок и как прошел актерский дебют ее дочери.
— Вы говорили, что "Фея" заняла больше времени, чем другие ваши картины. С чем это связано?
— Не знаю, возможно, с тем, что у каждого фильма есть какая-то своя энергия, у этого все было непросто, нелегко с самого начала. Сценарий медленно писали, съемочный процесс был достаточно длительным и потом как-то все затянулось: и постпродакшен, и выпуск.
— Каким образом этот фильм завершает трилогию, начавшуюся с "Русалки" и "Звезды"?
— Это городские сказки о трогательных, восторженных девочках, гуляющих по улицам нашего города. А завершает тем, что героиня наконец остается жить, в отличие от двух предыдущих картин.
— Для вас лично о чем "Фея" прежде всего?
— О тайне, которая где-то над нами, которую нам всем так интересно постичь. И мы на протяжении нашей жизни стараемся, приходим к каким-то выводам. Каждый к своим, но самое интересное то, что постичь до конца невозможно.
— Как проходили съемки — в некоторых сценах действие показано от первого лица, как в компьютерной игре. Почему возникла такая идея?
— Герой в какой-то момент сам воспринимает себя персонажем компьютерной игры. Хотелось это подчеркнуть кинематографическими способами, поэтому к актеру прикрепили камеру, и мы видим происходящее его глазами, как это принято в бродилках или стрелялках.
— В фильме есть путешествия в другие измерения, в прошлое — под гипнозом. Правда ли, что вы сами дважды проходили это, пока писали сценарий? Что вам этот опыт дал?
— Когда я начинала писать сценарий, такой идеи совсем не было, но творчество тем и интересно, что оно тебя само ведет. До этого ничего не слышала про регрессию (техника гипноза для выявления того, что считают воспоминаниями о прошлых жизнях или реинкарнациях. — Прим. ред.), и, конечно, я пришла на сеанс, чтобы понять как это все устроено.
Но сразу честно сказала регрессологу, что я режиссер, пишу сценарий и просто собираю материал.
Это был интересный опыт, и, возможно, он своевременный. Я вообще думаю, что такие истории находят сами человека тогда, когда ему это нужно.
—Расскажите о кастинге. Почему на главную роль выбрали Константина и Екатерину? Были пробы или утвердили их сразу?
— Катю я знала давно, пробовала ее на фильм "Звезда". Но тогда она была на первом курсе ГИТИСа, в мастерской Кудряшова, им не разрешали сниматься. Я ее запомнила. И вот, спустя много лет, еще раз увидела на сцене в каком-то спектакле. Сразу поняла, что она моя героиня.
А Константина я просто всегда хотела снимать, но почему-то в предыдущих моих больших фильмах не было для него ролей, а здесь вот все сошлось.
—Роль дочери главного героя исполнила ваша дочь Александра. Как так получилось, как выбирали эту героиню?
— Это решение было довольно спонтанным. Просто в какой-то момент поняла, что должна она сыграть. На площадке никакой разницы между ней и другими актерами не было, ну, может, построже с ней была и волновалась больше.
—Вы много работали с Цыгановым, Дапкунайте, Далакишвили. Делаете это намеренно, потому что сложился творческий тандем, или по другой причине?
— Я к этому пришла не так давно, когда стала понимать, что мне нравится придумывать истории под конкретных любимых актеров. Не надо тратить половину времени на знакомство, как это обычно происходит с новыми артистами.
Вообще у меня как будто есть своя труппа, и я как худрук в театре: придумываю истории и приглашаю своих актеров. И мне это нравится. Но труппа, конечно, всегда пополняется в зависимости от нужд новых проектов.
—Хабенский играет и в другом вашем новом фильме, "Трое". Я разговаривала с Юлией Пересильд, она рассказала, что Константину по сюжету пришлось купаться в Фонтанке. Какие еще были экстремальные сцены на площадке?
— Да, в этом фильме Хабенский много где купается, не только в Фонтанке. Но он героический актер, всегда готов ко всему, если, конечно, понимает ради чего это.
—Этот фильм о любовном треугольнике. Решили вновь напрямую вернуться к теме чувств (после картины "Про любовь")? На какой стадии находится проект?
— Мне кажется, я далеко от темы чувств и не уходила, в "Фее" эта линия тоже есть.
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