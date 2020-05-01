Нейросеть научится планировать операции на сетчатке глаза

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Планированием операций на сетчатке у пациентов с диабетической ретинопатией займется нейросеть. Интеллектуальная система, созданная самарскими учеными, способна самостоятельно разрабатывать схему коагулятов, то есть небольших ожогов на сетчатке.

"Дело в том, что глаз — очень хрупкий орган и там очень много сосудов, которые задеть нельзя, это может привести к необратимым последствиям. Разрабатываемая система помогает сделать это точно и не задеть ничего жизненно важного. Ведь врач может ошибиться, потому что он не машина", — поясняют разработчики системы и добавляют, что технологию уже начали применять, пусть и не очень широко.

Диабетическая ретинопатия на сегодня стала одной из основных причин нарушения зрения, вплоть до необратимой слепоты у диабетиков. Одним из самых эффективных способов лечения ретинопатии является лазерная хирургия — нанесение множества микроскопических ожогов (коагулятов) на сетчатку, в области возникновения макулярного отека, вызванного поражениями мелких кровеносных сосудов сетчатки глаза. Исследованиями занимаются специалисты Самарского университета совместно с врачами Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского и Самарского государственного медицинского университета в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Специалисты также добавляют, что это разработка более чем оправданна, ведь "ручная" расстановка не всегда оказывается достаточно точной. Для планирования схемы ожогов врачи часто используют стандартные шаблоны, которые иногда не подходят форме отека и расположению сосудов. Если точки прижигания расставлены неравномерно, то появляется риск ненужной травмы. К тому же на планирование такой операции уходит много времени, программа помогает ускорить процесс.

Применение искусственного интеллекта позволяет точно сегментировать сетчатку конкретного пациента, обеспечить расстановку коагулятов исключительно в области пораженного участка глаза, а главное — дозировать мощность лазерного воздействия для каждой точки прижигания", — говорят разработчики.