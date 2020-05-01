"Это террор!" На Украине нашли новый способ надавить на Церковь

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Коронавирусом на Украине заражаются все больше — и власти наряду с лояльными им СМИ уже нашли "виновных". Ими объявили верующих канонической Украинской православной церкви — наперекор фактам. Как удалось выяснить корреспонденту РИА Новости, устроенная антирелигиозная кампания в стране решает очень далекие от борьбы с эпидемией задачи.

"Нас хотят запугать"

Минувшая Пасха могла бы стать первой за многие годы, которую верующие канонической Украинской церкви отметили в спокойной атмосфере. И хотя в стране ввели довольно жесткие противовирусные меры, многие прихожане надеялись, что их права не будут ущемлены.

Однако все вышло иначе. Истерику устроили в духе последнего года правления президента Петра Порошенко, когда чуть ли не из "каждого утюга" звучали обвинения в адрес УПЦ.

"Московские попы на Пасху не будут закрывать церкви и призывают массово освящать куличи. Это спецоперация ФСБ против Украины", — провозглашает одно украинское СМИ.

"Российские спецслужбы проводят операцию под кодовым названием "Пасха", — подхватывает другое.

И так уже более месяца. Представители властей, СМИ и раскольников обвиняют УПЦ в несоблюдении карантина. Мол, это из-за "московских попов" в стране более десяти тысяч инфицированных коронавирусом.

"Нас хотят запугать. Повсюду твердят о карантине, мол, нарушая его, мы чуть ли не работаем на Москву", — говорит житель Винницы Александр Омельчук.

Пасху он встретил на улице — вместе с другими верующими. Хотя храмы закрыты для прихожан, люди, по его словам, в пасхальную ночь приходили к церковным оградам и вместе молились. Само собой, в масках и на расстоянии минимум два метра друг от друга.

После этого в СМИ и соцсетях развернулась травля. Верующих обвиняли в том, что они будто бы "намеренно разносят заразу".

© пресс-служба Винницкой епархии УПЦ Пасхальное богослужение в Свято-Троицком Браиловском монастыре Винницкой епархии УПЦ © пресс-служба Винницкой епархии УПЦ Пасхальное богослужение в Свято-Троицком Браиловском монастыре Винницкой епархии УПЦ

"Это абсурд полный. Мы, соблюдая все правила, выходим из дома в масках — иначе даже в магазин не пустят. И у храмов молимся в них, на расстоянии друг от друга. При этом в Виннице сейчас на улицах полно народу, пробки — общественный транспорт остановили, вот все либо пересели на машины, либо передвигаются пешком. При этом никому нет дела, что по Соборной (главная улица города. — Прим. ред.) ходят толпы, вплотную прижавшись друг к другу. Почему-то все обращают внимание на церковь", — сетует он.

И с каждым днем эту тему раскручивают все сильнее. Верующих выставляют нарушителями порядка, хотя именно в Украинской церкви настойчиво призывали паству подчиняться требованиям властей.

"Мы не должны восставать против того режима, который вносит с собой коронавирус, — технических, санитарных норм, которые надо выполнять, чтобы не допустить распространения этого вируса. Мы должны их соблюдать, не надо этим пренебрегать", — с этими словами предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий обратился к верующим еще в марте.

"Отнять лавры"

Однако COVID-19 Украинской церкви избежать не удалось. В середине апреля на карантин закрыли ее духовный центр — Киево-Печерскую лавру. Впрочем, к концу месяца большинство насельников выздоровели. Однако украинские СМИ не унимались, обвиняя руководство монастыря в "сокрытии правды".

Такие же нападки были и в адрес второй по значимости украинской святыни — Почаевской лавры. Ее ни много ни мало называли очагом распространения вируса на Западной Украине. Причем это звучало как от СМИ и раскольников, так и от местной власти.

На фоне информационной кампании против монастыря в Верховной раде задумали вернуть порошенковское прошлое. Нардеп Владимир Вятрович напомнил о переименовании УПЦ в "российскую церковь". Полтора года назад этот закон активно продвигал Порошенко на фоне создания раскольнической "Православной церкви Украины". При Зеленском закон признали неконституционным и приостановили его действие.

Вятрович завел еще одну запылившуюся пластинку, которую активно крутили при прошлом президенте: отнять Киево-Печерскую и Почаевскую лавры у православных.

"Государство не должно оставлять их в пользовании небезопасной промосковской организации, которая угрожает духовному и физическому здоровью украинцев!" — заявил депутат.

В самой лавре уже больше месяца чуть ли не ежедневно занимаются опровержением слухов. Дошло до митингов как у стен обители, так и в близлежащем городке Почаеве. Депутаты местной областной думы несколько раз выходили на акции протеста с плакатами "Зеленский, спаси тернопольщину от почаевской чумы!"

Лишь в конце апреля стало ясно, что все обвинения в адрес лавры голословны. Правду раскрыли местные власти.

"Вспышка началась не в лавре, а среди жителей Почаева", — публично признал глава города Василий Бойко.

"Жизнь людей под угрозой"

Впрочем, одними лишь словами дело не ограничилось. В апреле по украинским храмам прокатилась волна пожаров. Основная версия, которую рассматривают правоохранители, — поджог.

В этом уверены и в УПЦ. Там предполагают, что поджоги и нападки в СМИ — часть одной кампании.

"Я не побоюсь назвать произошедшее террором. Ведь и в Одессе, и в подобных случаях на Буковине, Сумщине и Ровенщине под прямую угрозу была поставлена жизнь многих людей. И это нельзя оставить без должного внимания и реагирования. <…> Было бы важно, чтобы президент Украины взял под личный контроль ход соответствующих расследований, а также поручил проинформировать его о результатах дел по актам вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие пять лет", — подчеркнул управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

© пресс-служба Одесской епархии УПЦ Пожар в Свято-Успенском монастыре Одессы 24 апреля 2020 года © пресс-служба Одесской епархии УПЦ Пожар в Свято-Успенском монастыре Одессы 24 апреля 2020 года

Цель таких акций, уверены в Церкви, — запугать верующих. А еще есть так называемые карантинные рейды.

Несколько прихожан УПЦ сообщили РИА Новости, что в церкви периодически заходят группы "добровольцев", которые якобы проверяют, как общины выполняют санитарные требования властей.

"Это способ давления. Ведь так можно потом убедить власти, что храм нужно отдать в пользу ПЦУ", — отмечает в разговоре с РИА Новости прихожанин одного из киевских храмов Максим (фамилию он попросил не называть).

Нынешняя ситуация напоминает ему конец 2018 года, когда власти создавали ПЦУ и стремились переманить туда православных украинцев. Однако те не поверили их доводам — к раскольникам за последние полтора года добровольно примкнули меньше сотни общин.