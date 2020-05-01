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2020-05-01T08:00
https://ria.ru/20200501/1570704747.html
Обмануть и уничтожить: самые изощренные тактические приемы Второй мировой
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РИА Новости

Обмануть и уничтожить: самые изощренные тактические приемы Второй мировой

08:00 01.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтурмовик-бомбардировщик "Ил-2"
Штурмовик-бомбардировщик Ил-2
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Во Второй мировой войне противники перешли от окопного противостояния к высокоманевренным сражениям, освоили множество новых тактических приемов, причем некоторые из них актуальны и сегодня. О наиболее важных — в материале РИА Новости.

Штурмовая "карусель"

Вторая мировая продемонстрировала значение штурмовой авиации. Немецкие Ju-87 и советские Ил-2 массово поддерживали огнем наземные войска, наносили удары по целям в ближнем тылу, атаковали ключевые узлы обороны.
© Фото : предоставлено Фондом "Крылатая память Победы"Штурмовик Ил-2
Штурмовик Ил-2
© Фото : предоставлено Фондом "Крылатая память Победы"
Штурмовик Ил-2
Главным недостатком штурмовиков была их низкая маневренность, что делало их легкой добычей истребителей. Чтобы снизить потери, советские летчики взяли на вооружение тактический прием "карусель". Группа штурмовиков выстраивалась над целью в круг — так, чтобы каждый самолет прикрывал хвост другого — летящего впереди. Ил-2 по очереди выходили из построения, пикировали на цель, расстреливали ее реактивными снарядами и из пушек, после чего возвращались в "карусель".
В таком режиме штурмовики могли атаковать долго и непрерывно, оставаясь неуязвимыми для истребителей. Сейчас эту тактику успешно применяют летчики армейской авиации. В частности, умение крутить "карусель" в Сирии регулярно демонстрируют российские экипажи вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
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Групповая охота

Уличные бои Второй мировой доказали, что иногда один меткий выстрел может сделать больше, чем сконцентрированный огонь целого подразделения. Современное снайперское искусство зародилось именно тогда.
Особую роль меткие стрелки сыграли в Сталинградской битве, где позиции противников зачастую располагались на соседних улицах. Снайперы охотились на вражеских офицеров, отстреливали часовых, ликвидировали пулеметчиков.
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкСнайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев во время боев за Сталинград
Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев во время боев за Сталинград
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев во время боев за Сталинград
Так, легендарный Василий Зайцев уничтожил более 240 гитлеровцев. Уральский ас внедрил в войсковую тактику принцип "групповой охоты", когда одну и ту же зону боя перекрывали с разных сторон сразу три снайперские пары — по стрелку и наблюдателю в каждой. Такие группы были очень эффективны.
Как вспоминал Зайцев, однажды его "шестерке" удалось уложить четыре десятка солдат и офицеров вермахта. Подобной тактики российские снайперы придерживаются и сегодня. В частности, "групповую охоту" применяли меткие стрелки федеральных сил в Чечне.

Танковые засады

Во Второй мировой произошли самые масштабные и кровопролитные танковые сражения. Это был первый опыт столь массового применения тяжелой бронетехники. Из вспомогательного оружия танки превратились в основную ударную силу сухопутных войск.
© РИА Новости / Николай МаксимовСоветские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
© РИА Новости / Николай Максимов
Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
Красная Армия на первом этапе широко пользовалась тактикой танковых засад. По мнению командира 1-й гвардейской танковой бригады Михаила Катукова, это был наилучший способ ведения оборонительного боя. Машины заранее выводили на пути вероятного следования колонн противника и маскировали: ставили под кусты, загоняли в сараи, стога сена, по башню зарывали в окопы-капониры, накрывали сверху маскировочной сетью. Танки располагали таким образом, чтобы они могли атаковать цели с разных сторон и не мешали друг другу вести огонь.
Первыми из засады старались подбить головную и замыкающую машины в колонне — это затрудняло маневр остальной технике. Танковые засады были любимым приемом самого результативного советского танкиста Дмитрия Лавриненко, уничтожившего из орудия своей "тридцатьчетверки" 52 немецких "панцера".
Танковый экипаж Дмитрия Лавриненко (крайний слева). Октябрь 1941 г.
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После Второй мировой эту тактику применяли в арабо-израильских конфликтах на Ближнем Востоке и во время ирано-иракской войны.

Ковровые бомбардировки

Великобритания и США располагали мощным флотом бомбардировщиков и не стеснялись бомбить немецкие города. Генералы ВВС даже разработали специальную тактику, повышающую эффективность ударов.
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer / Разрушенный Дрезден. Фото из немецких архивов, 1945 год
Разрушенный Дрезден. Фото из немецких архивов, 1945 год
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer /
Разрушенный Дрезден. Фото из немецких архивов, 1945 год
Первая волна самолетов сбрасывала фугасные бомбы, разрушающие стены и кровлю, а также обнажающие деревянные конструкции. Вторая волна атаковала зажигательными боеприпасами, создающими обширную область сплошных пожаров. На улицах вспыхивал огненный смерч, температура в эпицентре которого доходила до 1500 градусов по Цельсию. Третья волна вновь сбрасывала фугасы, осложняя работу пожарных и спасателей, добивая полуразрушенные и обгоревшие остовы зданий.
Именно так союзники бомбили Дрезден, Гамбург, Мюнхен, Лейпциг. Американцы и британцы сбросили на жилые кварталы сотни тысяч тонн смертоносного железа. Подобной тактики ВВС США придерживались и в других вооруженных конфликтах.
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"Волчьи стаи"

В годы войны ни один капитан американского или британского корабля в Атлантике не мог чувствовать себя в безопасности — из-за немецких подлодок. В кригсмарине разработали тактику так называемых волчьих стай, позволявшую эффективно торпедировать конвои союзников.
Суть заключалась в одновременной атаке кораблей противника с нескольких подлодок. Субмарины рейха нападали с разных сторон, стремясь поразить как можно больше целей. На первых порах союзники ничего не могли этому противопоставить.
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Группа до десяти подлодок выходила в район следования конвоя и выстраивалась сплошной цепью — такой, чтобы сигнальщики хотя бы одной из них смогли заметить на горизонте вражеские корабли. Эта субмарина передавала координаты цели в центр и незаметно следовала за конвоем на значительном удалении, следя за дымами.
Центр в это время наводил на корабли противника остальные лодки. Вскоре конвой оказывался в окружении, и немцы атаковали с большим численным превосходством. Как правило, "волчьи стаи" шли в бой в темное время суток и в надводном положении.
С весны 1944-го года эту тактику взяли на вооружение американцы и достаточно успешно применяли ее в войне с Японией.
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Ил-2ВВС СШАКа-52 "Аллигатор"Ми-24Т-34ДрезденСирияМюнхенБезопасность
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