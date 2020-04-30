Заболевшая COVID-19 медсестра умоляла коллег не дать ей умереть

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Медсестра из Великобритании заразилась коронавирусом и почти сразу оказалась в реанимации на аппарате ИВЛ, однако помощь медиков помогла ей пройти критическую стадию заболевания. Об этом она рассказала The Sun.
Жительница города Брэдфорд 35-летняя Келли Уорд почувствовала недомогание по дороге домой, у нее начался кашель, а вечером у нее началась одышка и поднялась температура. На следующий день она позвонила в скорую помощь и ее доставили в больницу. Там женщине стали подавать кислород.
Ей сделали анализ на коронавирус, а медики предложили подключить Уорд к аппарату ИВЛ. По словам британки, тогда она поняла, что все очень серьезно и запаниковала.
В отделении интенсивной терапии Келли встретила свою знакомую медсестру и попросила ее сделать все возможное и "не дать ей умереть".
Спустя сутки ей стало лучше и она смогла поесть, но вскоре женщину вновь подключили в ИВЛ.
По словам Уорд, в тот момент она думала, что должна бороться с болезнью ради своих детей.
В прошедший вторник состояние пациентки немного улучшилось. Как сообщил лечащий врач, критический момент пройден и "все худшее осталось позади".
Медсестра обратилась ко всем соотечественникам и призвала их оставаться дома, чтобы сдержать распространение инфекции.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило три миллиона человек, свыше 217 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.