Заболевшая COVID-19 медсестра умоляла коллег не дать ей умереть

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Медсестра из Медсестра из Великобритании заразилась коронавирусом и почти сразу оказалась в реанимации на аппарате ИВЛ, однако помощь медиков помогла ей пройти критическую стадию заболевания. Об этом она рассказала The Sun

Жительница города Брэдфорд 35-летняя Келли Уорд почувствовала недомогание по дороге домой, у нее начался кашель, а вечером у нее началась одышка и поднялась температура. На следующий день она позвонила в скорую помощь и ее доставили в больницу. Там женщине стали подавать кислород.

Ей сделали анализ на коронавирус, а медики предложили подключить Уорд к аппарату ИВЛ. По словам британки, тогда она поняла, что все очень серьезно и запаниковала.

В отделении интенсивной терапии Келли встретила свою знакомую медсестру и попросила ее сделать все возможное и "не дать ей умереть".

Спустя сутки ей стало лучше и она смогла поесть, но вскоре женщину вновь подключили в ИВЛ.

По словам Уорд, в тот момент она думала, что должна бороться с болезнью ради своих детей.

В прошедший вторник состояние пациентки немного улучшилось. Как сообщил лечащий врач, критический момент пройден и "все худшее осталось позади".

Медсестра обратилась ко всем соотечественникам и призвала их оставаться дома, чтобы сдержать распространение инфекции.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , число заразившихся превысило три миллиона человек, свыше 217 тысяч умерли.