Осложнения при коронавирусе у детей возникают редко, заявила Скворцова

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Угроза осложнения коронавируса для детей существует, но они возникают редко, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Конечно, она (угроза) существует, к счастью, она редко возникает", - сказала Скворцова в эфире Первого канала.
Она отметила, что дети чаще всего являются носителями коронавируса, то есть заболевание у них протекает бессимптомно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.