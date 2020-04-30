ФМБА подало документы на регистрацию тестов на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство в среду подало документы на регистрацию тест-системы на выявление антител к коронавирусу, ожидается, что в ближайшее время они будут зарегистрированы, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Вчера мы подали на регистрацию отечественные плашки иммуноферментного анализа на выявление антител G... надеемся, что сегодня в течение дня или, соответственно, в ближайшие период времени эти плашки будут зарегистрированы", - сказала Скворцова в эфире Первого канала.
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