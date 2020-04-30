Руденя: тверские школьники будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно

Говоря о выпускных вечерах, глава региона отметил, что решение об их проведении будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

"Главное сейчас профилактика. Чем четче мы будем выполнять санитарно-эпидемиологические требования, тем скорее мы сможем войти в нормальный ритм жизни", – отметил Руденя.