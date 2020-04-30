Руденя: тверские школьники будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно

ТВЕРЬ, 30 апр - РИА Новости. С 1 по 11 мая включительно школьники Тверской области будут отдыхать, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"У родителей и детей будет возможность отдохнуть в эти дни. Затем с 11 по 29 мая продолжится дистанционное обучение, выпускники будут готовиться к экзаменам. Хочу поблагодарить мам, всех родителей за выдержку и терпение в этот непростой этап учебы. Этот год также даст нам возможность осмыслить действующие форматы обучения, понять, как нужно развивать образование", – сказал губернатор области, отвечая в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь на вопрос о работе школ и детских садов в период нерабочих дней.
Говоря о выпускных вечерах, глава региона отметил, что решение об их проведении будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
"Главное сейчас профилактика. Чем четче мы будем выполнять санитарно-эпидемиологические требования, тем скорее мы сможем войти в нормальный ритм жизни", – отметил Руденя.
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