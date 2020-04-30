В Москве на ВДНХ и в Сокольниках оборудуют временные госпитали

"Мы сейчас начинаем на крупных объектах работать, на ВДНХ, на Крылатском, Сокольники, торговый центр "Москва", где примерно около 150 километров трубопроводов, и будет устроено койко-мест полностью 100% около 10 тысяч. С подачей медицинских газов, оборудуются санпропускники, комнаты для отдыха персонала", - сообщил Бирюков.