В Москве на ВДНХ и в Сокольниках оборудуют временные госпитали

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Временные госпитали оборудуют в Москве в том числе на ВДНХ, в Сокольниках и в Крылатском, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".
Он отметил, что Москва подготовит 44 временных госпиталя для борьбы с коронавирусом.
"Мы сейчас начинаем на крупных объектах работать, на ВДНХ, на Крылатском, Сокольники, торговый центр "Москва", где примерно около 150 километров трубопроводов, и будет устроено койко-мест полностью 100% около 10 тысяч. С подачей медицинских газов, оборудуются санпропускники, комнаты для отдыха персонала", - сообщил Бирюков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.