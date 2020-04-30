В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.