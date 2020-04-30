Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T00:15
https://ria.ru/20200430/1570844774.html
Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569678182_650:318:3044:1665_1036x0_80_0_0_519a4e0cce8c17c19d1f509717fb8c62.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу

23:32 30.04.2020 (обновлено: 00:15 01.05.2020)
170974
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХолодильный комплекс для хранения компонентов крови в ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства" в Москве
Холодильный комплекс для хранения компонентов крови в ФГБУЗ Центр крови Федерального медико-биологического агентства в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр РИА Новости. Темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев", — сказала Скворцова в эфире Первого канала.
Она уточнила, что на плато бывают колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения.
По словам Скворцовой, число тестов на коронавирус в России существенно наращивается, сейчас их проводят около 160 тысяч в сутки. Из них около 15 тысяч делает ФМБА.
Медики карантинного центра в Коммунарке
30 апреля, 15:37Распространение нового коронавируса
Сбербанк смоделировал наступление пика по коронавирусу в России
Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем трех миллионах зараженных. Из них почти 218 тысяч умерли и около миллиона излечились.
Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. На сегодняшний день общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 из них погибли, 11 619 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.
В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей самоизоляции, в Москве также действует пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
30 апреля, 19:15Распространение нового коронавируса
В ВОЗ назвали показатель спада эпидемии
32178382041244
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваОбщество
Популярные комментарии
ладно могу понять вранье про плато там какое то ибо не ведаю, но если в сутки делают 160 тыс. тестов, тогда из всех моих знакомых и родственников тоже бы удосужилось протестироваться, но нет ни одному теста не делали, так может уже хватит гнать людям и пора закончить эту комедию, если уж имеющим двойное гражданство разрешили слетать за бугор, то и нам можно пойти деньги зарабатывать
1 мая, 00:11
ttolstozad2013
80500127
"Темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить"...да неужели? 7099 заболевших за последние сутки это оказывается снижение...мадам наверное не в ладах с математикой
1 мая, 00:12
Сергей Коршунов
77810121
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
07:46В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
07:45В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19
07:44Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов
07:43В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
07:42В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек
07:40Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
07:37В Кузбассе умер пятый пациент с коронавирусом
07:34ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей
07:31Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
07:21ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
07:20Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
07:16Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
07:09Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
Лента новостейМолния