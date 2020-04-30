Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу

Холодильный комплекс для хранения компонентов крови в ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства" в Москве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова

"Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев", — сказала Скворцова в эфире Первого канала

Она уточнила, что на плато бывают колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения.

По словам Скворцовой, число тестов на коронавирус в России существенно наращивается, сейчас их проводят около 160 тысяч в сутки. Из них около 15 тысяч делает ФМБА.

Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем трех миллионах зараженных. Из них почти 218 тысяч умерли и около миллиона излечились.

Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. На сегодняшний день общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 из них погибли, 11 619 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.

В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей самоизоляции, в Москве также действует пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.