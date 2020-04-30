Московские коммунальщики проходят тест на COVID-19 раз в три дня

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Коммунальщики Москвы проходят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 раз в три дня, на минувшей неделе тест сдали 10,5 тысячи работников, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальщики в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус. Особое внимание мы уделяем специалистам, работающим на станциях водоподготовки, работающим в системе "Мосгаз"... раз в три дня тестируем, проверяем", - сообщил Бирюков в интервью "Российской газете".
Заммэра отметил, что на прошлой неделе 10,5 тысячи человек были протестированы.
"Это те категории работающих, которые непосредственно заняты на таких особо опасных, важных объектах", - добавил заммэра.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Также был организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.