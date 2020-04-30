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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T23:23
https://ria.ru/20200430/1570844684.html
Московские коммунальщики проходят тест на COVID-19 раз в три дня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Московские коммунальщики проходят тест на COVID-19 раз в три дня

23:23 30.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Коммунальщики Москвы проходят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 раз в три дня, на минувшей неделе тест сдали 10,5 тысячи работников, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальщики в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус. Особое внимание мы уделяем специалистам, работающим на станциях водоподготовки, работающим в системе "Мосгаз"... раз в три дня тестируем, проверяем", - сообщил Бирюков в интервью "Российской газете".
Заммэра отметил, что на прошлой неделе 10,5 тысячи человек были протестированы.
"Это те категории работающих, которые непосредственно заняты на таких особо опасных, важных объектах", - добавил заммэра.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Также был организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаПетр БирюковМосгазМоскваОбщество
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