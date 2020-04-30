Начало отключения горячей воды в Москве перенесли на 1 июня

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. График отключения горячей воды в График отключения горячей воды в Москве скорректирован из-за режима самоизоляции, начало перенесли на 1 июня, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня", - отметил Бирюков.

При этом в интервью "Российской газете " Бирюков сказал, что отключения не коснутся медучреждений. "А в медицинских учреждениях - вообще не будем отключать горячую воду", - сообщил заммэра.

Он напомнил, что каждый год горячую воду в домах отключают поэтапно после окончания отопительного сезона, который стандартно завершается примерно в конце апреля - начале мая.

"В период отключения горячей воды проводятся профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях, они необходимы для того, чтобы выявить возможные нарушения и ликвидировать их до начала нового отопительного сезона. Например, в прошлом году было выявлено и отремонтировано более 13 тысяч потенциально ненадежных участков на тепловых сетях", - рассказал агентству заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 30 августа. За это время будут выполнены гидравлические испытания на 16,4 тысячи километров сетей.

Бирюков напомнил, что сейчас горячая вода отключатся не более чем на 10 дней.

"Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь срок максимальный сокращен до 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", - пояснил он.

Он напомнил, что узнать график отключения горячей воды по своему адресу жители Москвы смогут на информационных ресурсах правительства столицы.